È morto il marchese Francesco Costa | i funerali nel pomeriggio a Santa Croce Aveva 66 anni

(Di sabato 11 giugno 2022) MACERATA - Lutto in città per la morte, avvenuta l'altra notte, del, 66, ex bancario e dal 2020 alla guida della delegazione Marche Nord del Sovrano Militare Ordine di ...

Pubblicità

__Gabriele23__ : @Ketti06875954 @Il_Marchese_Ant @Antonio_Caramia Non è questione di vecchi o giovani, i dati forniti non ci informa… - mariali94316534 : RT @FrancoScarsell2: Il cinema perde anche Camillo Milli,91 anni, protagonista della commedia all’italiana degli anni 80. È morto a Genova,… -

Cronache Maceratesi

MACERATA - Lutto in città per la morte, avvenuta l'altra notte, delFrancesco Costa, 66 anni, ex bancario e dal 2020 alla guida della delegazione Marche Nord ...IL CORDOGLIO E'Pino Brizi,...... Ludovico II, cantata dai soldati medioevali in onore del- condottiero ed eseguita durante il funerale di suo padre, Fulco Ruffo di Calabria,nel 1946. Il Coro dle Piase"Ana di ... Nuovo lutto per l'Ordine di Malta, morto il marchese Francesco Costa MACERATA - Lutto in città per la morte, avvenuta l’altra notte, del marchese Francesco Costa, 66 anni, ex bancario e dal 2020 alla guida della delegazione Marche Nord del ...Al termine di una lunga malattia, è morto la notte scorsa in ospedale il marchese Francesco Costa (nella foto), fratello di Lauro. Aveva 66 anni. Lo annuncia "con profonda tristezza" la delegazione Ma ...