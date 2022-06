“È maschio!”. Il primo fiocco è azzurro per l’attore italiano. La futura mamma se lo sentiva (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo l’annuncio della gravidanza, un altro annuncio sempre a mezzo Instagram: Erasmo Genzini sesso figlio. Sempre con un post, pochi giorni dopo aver svelato che presto sarà papà l’attore della fiction Che Dio e la fidanzata fanno sapere che è in arrivo un fiocco azzurro. “Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta”, era la didascalia per accompagnare la prima dolce foto di coppia, con Federica Esposito con il pancione e Erasmo Genzani che dà un tenero bacio al bebè in arrivo. Erasmo Genzini sesso figlio: l’attore e la fidanzata aspettano un maschio Una settimana dopo questo lieto annuncio Erasmo Genzini e la compagna Federica Esposito hanno svelato il sesso del bebè in arrivo. Anche questa notizia è arrivata un video ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo l’annuncio della gravidanza, un altro annuncio sempre a mezzo Instagram: Erasmo Genzini sesso figlio. Sempre con un post, pochi giorni dopo aver svelato che presto sarà papàdella fiction Che Dio e la fidanzata fanno sapere che è in arrivo un. “Finalmente sei qui, dentro la tua, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta”, era la didascalia per accompagnare la prima dolce foto di coppia, con Federica Esposito con il pancione e Erasmo Genzani che dà un tenero bacio al bebè in arrivo. Erasmo Genzini sesso figlio:e la fidanzata aspettano un maschio Una settimana dopo questo lieto annuncio Erasmo Genzini e la compagna Federica Esposito hanno svelato il sesso del bebè in arrivo. Anche questa notizia è arrivata un video ...

