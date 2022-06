Dybala ha litigato con Allegri? Il retroscena dietro l’addio (Di sabato 11 giugno 2022) La Juventus, il prossimo anno, non potrà contare su Paulo Dybala; proviamo a svelare il motivo che ha portato la Joya a dire addio. Nei mesi conclusivi della stagione scorsa è uscita fuori la notizia del mancato rinnovo di Paulo Dybala; l’argentino non è riuscito a trovare l’accordo con la società bianconera e, nel corso dell’ultima partita casalinga (contro la Lazio) ha salutato il suo pubblico tra le lacrime. Tralasciando il suo probabile approdo all’Inter, scelta che non farà felici i tifosi bianconeri, proviamo a capire il perché la Joya ha detto addio alla Juventus. AnsafotoSecondo le ultime notizie, il principale motivo che ha portato Dybala a dire addio alla Juventus è una discussione, piuttosto accesa, con Allegri. Il motivo sarebbe stato il rendimento, dell’argentino, che a detta del tecnico è stato ben al di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 11 giugno 2022) La Juventus, il prossimo anno, non potrà contare su Paulo; proviamo a svelare il motivo che ha portato la Joya a dire addio. Nei mesi conclusivi della stagione scorsa è uscita fuori la notizia del mancato rinnovo di Paulo; l’argentino non è riuscito a trovare l’accordo con la società bianconera e, nel corso dell’ultima partita casalinga (contro la Lazio) ha salutato il suo pubblico tra le lacrime. Tralasciando il suo probabile approdo all’Inter, scelta che non farà felici i tifosi bianconeri, proviamo a capire il perché la Joya ha detto addio alla Juventus. AnsafotoSecondo le ultime notizie, il principale motivo che ha portatoa dire addio alla Juventus è una discussione, piuttosto accesa, con. Il motivo sarebbe stato il rendimento, dell’argentino, che a detta del tecnico è stato ben al di ...

