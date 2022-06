Donnarumma nel caos | scoppia la polemica durante Inghilterra-Italia

Leggi su serieanews

(Di sabato 11 giugno 2022) Inizio thriller per l’di Gianluigie Roberto Mancini nella sfida di Nations League contro l’. Terzo impegno di Nations League in pochi giorni per l’di Roberto Mancini che sfida a Wembley l’di Southgate. Si gioca a porte chiuse la rivincita della finale degli Europei dello scorso anno ma in campo sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.