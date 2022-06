Disordini per il film sulla figlia di Maometto. Mostra il volto del Profeta, islamici in rivolta (video) (Di sabato 11 giugno 2022) islamici in rivolta, in tutta l’Inghilterra, per il film «The Lady of Heaven» (La signora del paradiso), un film epico sulla vita di Fatima, la figlia di Maometto. Molti cinema hanno deciso di cancellare la programmazione della pellicola giudicata “blasfema”. Ne scrive oggi il corrispondente da Londra del Corriere della sera, specificando che “le proteste si sono accese per giorni nelle città a più forte presenza islamica, da Birmingham a Bradford, da Sheffield a Leeds. La catena nazionale Cineworld ha deciso di sospendere le proiezioni, citando la necessità di «assicurare la sicurezza del nostro staff e dei clienti»: ma questo ha innescato discussioni e polemiche sulla libertà di espressione e il concetto di blasfemia (in Gran Bretagna non esiste una ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022)in, in tutta l’Inghilterra, per il«The Lady of Heaven» (La signora del paradiso), unepicovita di Fatima, ladi. Molti cinema hanno deciso di cancellare la programmazione della pellicola giudicata “blasfema”. Ne scrive oggi il corrispondente da Londra del Corriere della sera, specificando che “le proteste si sono accese per giorni nelle città a più forte presenza islamica, da Birmingham a Bradford, da Sheffield a Leeds. La catena nazionale Cineworld ha deciso di sospendere le proiezioni, citando la necessità di «assicurare la sicurezza del nostro staff e dei clienti»: ma questo ha innescato discussioni e polemichelibertà di espressione e il concetto di blasfemia (in Gran Bretagna non esiste una ...

