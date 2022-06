DIRETTA F1 | GP Baku 2022 LIVE | pole di Leclerc | giro pazzesco! Griglia di partenza e risultati qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDELLE17.30n.15 in carriera per Charles, le stesse di Verstappen. Sono 6 le partenze al palo stagionali del monegasco su 8 gare: adesso però bisogna concretizzare! 17.28 Charlesin qualifica è il n.1, ormai lo abbiamo capito. Sulsecco ha qualcosa di magico, potrebbe ripercorrere le orme di Senna e Hamilton. Anche oggi è stato straordinario, il distacco agli avversari lo dimostra: unperfetto, con un secondo settore addirittura iperuranico, dove ha fatto il vuoto. 17.26 La classifica finale della Q3: 1 CharlesFerrari1:41.359 4 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.282 4 3 Max VERSTAPPEN Red ...