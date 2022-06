DIRETTA F1 | GP Baku 2022 LIVE | inizio della FP3 posticipato per l’incidente in F2

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Di seguito il tweet di conferma di F1: The start of FP3 has been delayed after a crash earlier in F2 The barrier at Turn 1 is currently being repaired#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/fjP8Au6Bj0 — Formula 1 (@F1) June 11,12.59 Come riferito dalla collega di Sky Sport Mara Sangiorgio, l’FP3 èper via delfinale in F2: danni alle barriere. 12.59 Per la precisione Pirelli ha deciso di aumentare di 1 psi le pressioni posteriori: passano da 21.5 a 22.5. Questo aggiustamento aiuta a proteggere le gomme più sollecitate dal porpoising prolungato. 12.57 Vento presente in pista, 27°C in aria e 46°C sull’asfalto. Aumentate anche le pressioni delle gomme posteriori da parte di Pirelli ...