DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: Ferrari a caccia di conferme, dalle 13.00 la FP3 (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 L’anno scorso ha vinto la strategia a una sosta, anche se la gara è stata interrotta da una bandiera rossa nelle fasi finali. La maggior parte dei team ha optato per una strategia soft-hard, in cui la soft è stata montata anche per gli ultimi tre giri di gara. Quest’anno le strategie potrebbero essere diverse, perché la regola che prevedeva di montare per la partenza lo stesso pneumatico con cui si è ottenuto l’accesso a Q3 è stata eliminata. 12.44 Le temperature previste sono alte, con picchi di oltre 50 gradi per l’asfalto, ma i valori possono variare parecchio lungo il giro a causa degli edifici che circondano il tracciato e disegnano zone alternate di luce e ombra. 12.41 Baku è un circuito cittadino dalla personalità unica, che comprende sia rettilinei veloci, sia sezioni estremamente ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.47 L’anno scorso ha vinto la strategia a una sosta, anche se la gara è stata interrotta da una bandiera rossa nelle fasi finali. La maggior parte dei team ha optato per una strategia soft-hard, in cui la soft è stata montata anche per gli ultimi tre giri di gara. Quest’anno le strategie potrebbero essere diverse, perché la regola che prevedeva di montare per la partenza lo stesso pneumatico con cui si è ottenuto l’accesso a Q3 è stata eliminata. 12.44 Le temperature previste sono alte, con picchi di oltre 50 gradi per l’asfalto, ma i valori possono variare parecchio lungo il giro a causa degli edifici che circondano il tracciato e disegnano zone alternate di luce e ombra. 12.41è un circuito cittadino dalla personalità unica, che comprende sia rettilinei veloci, sia sezioni estremamente ...

SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ?? Seguono Perez e Verstappen I RISULTATI ? - f1grandprixit : Seguite con noi le FP3 di Baku #F1 #AzerbaijanGP - qnazionale : F1 Baku, qualifiche e libere di oggi in diretta. Il live e tutti gli orari - sportli26181512 : Formula 1, GP Baku le qualifiche in diretta live dall'Azerbaijan. Alle 13 le Libere 3: Si torna in pista per la ter… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della #FP3 #AzerbaijanGP: Ferrari a caccia di conferme nella FP3, dalle 13.00 si cominci… -