“Di nuovo in tv”. Mara Venier, la notizia arriva direttamente dalla Rai. Il pubblico conta le ore (Di sabato 11 giugno 2022) Si è chiusa la stagione di Domenica In. La puntata di domenica 5 giugno è stata l’ultima dell’annata per Mara Venier che ha voluto salutare il pubblico e non è mancato un momento di commozione. Infatti la conduttrice ha voluto ricordare la sua collaboratrice Carmela scomparsa lo scorso aprile: “Voglio ringraziare tutti, ringraziamento corale per tutti quelli che mi sono stati vicino, mai Domanica In è stato un successo come quest’anno, ci abbiamo messo il cuore, dalla pandemia alla guerra, preoccupati e impauriti. In questo momento non posso non ricordare Carmela, è stata la mia suggeritrice per 30 anni, questo successo è anche per te, ci manchi tanto Carmela, ovunque tu sia”. Un ringraziamento speciale è poi quello che la conduttrice rivolge al direttore di Rai1, Stefano Coletta, presente in studio per assistere ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Si è chiusa la stagione di Domenica In. La puntata di domenica 5 giugno è stata l’ultima dell’annata perche ha voluto salutare ile non è mancato un momento di commozione. Infatti la conduttrice ha voluto ricordare la sua collaboratrice Carmela scomparsa lo scorso aprile: “Voglio ringraziare tutti, ringraziamento corale per tutti quelli che mi sono stati vicino, mai Domanica In è stato un successo come quest’anno, ci abbiamo messo il cuore,pandemia alla guerra, preoccupati e impauriti. In questo momento non posso non ricordare Carmela, è stata la mia suggeritrice per 30 anni, questo successo è anche per te, ci manchi tanto Carmela, ovunque tu sia”. Un ringraziamento speciale è poi quello che la conduttrice rivolge al direttore di Rai1, Stefano Coletta, presente in studio per assistere ...

Pubblicità

akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ???In edicola il nuovo numero di #Scenari @DomaniGiornale dedicato a obiettivi, ambizioni e fragilità della #UE ??All… - StefanoFeltri : RT @Geopoliticainfo: ???In edicola il nuovo numero di #Scenari @DomaniGiornale dedicato a obiettivi, ambizioni e fragilità della #UE ??All… - Geopoliticainfo : ???In edicola il nuovo numero di #Scenari @DomaniGiornale dedicato a obiettivi, ambizioni e fragilità della #UE ??… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - 'Vieni con me', il nuovo singolo di Mara J, la nuova stella del soul partenopeo, disponibile su tutte le piatt… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - 'Vieni con me', il nuovo singolo di Mara J, la nuova stella del soul partenopeo, disponibile su tutte le piatt… -