Desirée Maldera, l’influencer aggredita e rapinata in centro a Milano: “L’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno” (Di sabato 11 giugno 2022) È stata affiancata da uno scooter mentre entrava in un parcheggio del centro e poi, appena ha abbassato il finestrino della sua Porsche e ha allungato il braccio per ritirare il ticket dal totem automatico, si è sentita afferrare dai malviventi che le hanno strappato l’orologio Patek Philippe da 15mila euro dal polso. È ciò che è successo all’influencer milanese Desirée Maldera, 29 anni, aggredita e rapinata in pieno centro a Milano, in via Olona, lo scorso 9 giugno: “l’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno”, ha scritto sui social la figlia dell’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) È stata affiancata da uno scooter mentre entrava in un parcheggio dele poi, appena ha abbassato il finestrino della sua Porsche e ha allungato il braccio per ritirare il ticket dal totem automatico, si è sentita afferrare dai malviventi che le hanno strappato l’orologio Patek Philippe da 15mila euro dal polso. È ciò che è successo almilanese, 29 anni,in pieno, in via Olona, lo scorso 9 giugno: “e nona che non mi haun”, ha scritto sui social la figlia dell’ex ...

