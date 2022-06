Debutta in Italia la “Siffredi Hard Academy”, scuola fondata dal famoso pornodivo (Di sabato 11 giugno 2022) foto di Francesca RicciardiBOLOGNA – A giugno e per la prima volta in Italia, riapre la “Siffredi Hard Academy”: la scuola di formazione, ideata e fondata dal celebre attore, regista e produttore Italiano di cinema internazionale a luci rosse. Il magazine MOW pubblica in esclusiva i dettagli del primo di due corsi, con cui Rocco Siffredi insegna teorie e tecniche dell’intrattenimento per adulti alle future leve professionali del settore. Le passate edizioni dell’accademia di Siffredi si sono svolte a Budapest in Ungheria e Netflix ha trasmesso il reality a episodi per alcune stagioni. Nell’estate 2022 Debutta invece in Italia: la prima lezione della cosiddetta “università del Porno” di Rocco ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) foto di Francesca RicciardiBOLOGNA – A giugno e per la prima volta in, riapre la “”: ladi formazione, ideata edal celebre attore, regista e produttoreno di cinema internazionale a luci rosse. Il magazine MOW pubblica in esclusiva i dettagli del primo di due corsi, con cui Roccoinsegna teorie e tecniche dell’intrattenimento per adulti alle future leve professionali del settore. Le passate edizioni dell’accademia disi sono svolte a Budapest in Ungheria e Netflix ha trasmesso il reality a episodi per alcune stagioni. Nell’estate 2022invece in: la prima lezione della cosiddetta “università del Porno” di Rocco ...

Lopinionista : Debutta in Italia la 'Siffredi Hard Academy', scuola fondata dal famoso pornodivo - Alidiste : RT @artdielle: Con “Storia del figlio”, con cui l'autrice ha vinto il prix Renaudot in patria, la scrittrice francese Marie-Hélène Lafon de… - motorionline : F4 Italia | Rinicella debutta a Spa-Francorchamps con AKM Motorsport - MontiFrancy82 : @StrangisLuigi con “Strangis” debutta al comando della Classifica @FIMI_IT dei dischi più venduti in Italia - SMSNEWSOFFICIAL : @StrangisLuigi con “Strangis” debutta al comando della Classifica @FIMI_IT dei dischi più venduti in Italia -