De Sanctis nuovo D.S. della Salernitana, ipotesi colpo Petagna

Il nuovo ds De Sanctis pensa anche a Petagna per l'attacco Il quotidiano online salernitano Le Cronache pone in primo piano il mercato della Salernitana, che è sulle … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

