DAZN, polemiche per i nuovi prezzi: arriva l'esposto delle autorità (Di sabato 11 giugno 2022) Esplode una nuova polemica su DAZN dopo l'aumento delle tariffe per gli abbonamenti in vista della prossima stagione: esposto delle autorità DAZN ha deciso di modificare i prezzi in vista della prossima stagione televisiva. In seguito al provvedimento infatti Codacons ed UNC hanno chiesto una pesante sanzione: tutti i dettagli sulla richiesta delle due associazioni. Il logo della piattaforma streaming che trasmette il campionato di Serie A (Via WebSource)Come prevedibile l'annuncio dei nuovi abbonamenti DAZN ha fatto infiammare l'opinione pubblica, creando non poche polemiche. In attesa dell'avvio della nuova stagione calcistica è esploso il caso mediatico intorno alla piattaforma streaming.

