Cristiano Ronaldo | archiviate le accuse di stupro di Mayorga | ' Ha agito in malafede'

Pubblicità

EURO2024 : ???? Cristiano Ronaldo ?? Ricardo Quaresma ?? #OTD at EURO ____ @07RQuaresma | @selecaoportugal - Goal_India : Cristiano Ronaldo ?? Rocky Bhai #CR7 #KGF2 #KGFChapter2 - infoitsport : Cristiano Ronaldo, arriva la sentenza sul caso Mayorga: “innocente e vittima di un danno morale” - Mouzani_7 : @ArobaseGiovanny Cristiano Ronaldo : 2014 Cristiano Ronaldo : 2013 Lionel Messi : 2012 Mentions Honorables : Crist… - MrZeeshanMasih : RT @EURO2024: ???? Cristiano Ronaldo ?? Ricardo Quaresma ?? #OTD at EURO ____ @07RQuaresma | @selecaoportugal -

Secondo quanto emesso dal giudice Jennifer Dorsey al culmine del processo in sede civile contro, Mayorga e il suo team legale si sarebbero 'comportati in malafede '. Leggi anche > ...è stato completamente scagionato anche in sede civile negli Stati Uniti dalle accuse di stupro che gli aveva mosso la modella Kathryn Mayorga . Secondo i media americani, la causa, ...Il giudice di Las Vegas Jennifer Dorsey respinge la causa per stupro intentata da Kathryn Mayorga contro Cristiano Ronaldo . La decisione è motivata con la ...Ronaldo, giudice statunitense respinge le accuse di stupro: tutti i dettagli in merito alla vicenda che ha coinvolto il portoghese Finisce in archiviazione la causa di stupro contro Cristiano Ronaldo.