Cristiano Ronaldo, archiviata la causa di stupro a Las Vegas (Di sabato 11 giugno 2022) Cristiano Ronaldo, il giudice di Las Vegas ordina l’archiviazione del caso di stupro e segnale le irregolarità degli avvocati dell’accusa Finisce in archiviazione la causa contro Cristiano Ronaldo di stupro. Il giudice distrettuale Jennifer Dorsey ha infatti ritenuta “in mala fede” la condotta dell’avvocato dell’accusatrice Kathryn Mayorga. Di seguito le motivazioni del giudice. «Trovo che l’approvvigionamento e l’uso continuato di questi documenti siano stati in malafede, e il semplice provvedimento disciplinare nei confronti dell’avvocata Stovall non curerà il pregiudizio su Ronaldo, perché i documenti sottratti e il loro contenuto riservato sono stati inseriti nel tessuto stesso delle affermazioni della querelante, Kathryn ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022), il giudice di Lasordina l’archiviazione del caso die segnale le irregolarità degli avvocati dell’accusa Finisce in archiviazione lacontrodi. Il giudice distrettuale Jennifer Dorsey ha infatti ritenuta “in mala fede” la condotta dell’avvocato dell’accusatrice Kathryn Mayorga. Di seguito le motivazioni del giudice. «Trovo che l’approvvigionamento e l’uso continuato di questi documenti siano stati in malafede, e il semplice provvedimento disciplinare nei confronti dell’avvocata Stovall non curerà il pregiudizio su, perché i documenti sottratti e il loro contenuto riservato sono stati inseriti nel tessuto stesso delle affermazioni della querelante, Kathryn ...

