Covid Sicilia | 2183 nuovi positivi | 196 a Ragusa

(Di sabato 11 giugno 2022)– Altri 196alin provincia di. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore e fanno parte dei 2.183casi di19 registrati a fronte di 14.400 tamponi processati insecondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente ierano 2.084. Il tasso dità sale al 15,1%, il giorno precedente era al 13,6%. Laè al terzo posto per contagi. Gli attualisono 61.983 con un incremento di 276 casi. I guariti sono 2.248 mentre le vittime sono 14 e portano il totale dei decessi a 11.054. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 551, uno in meno rispetto al giorno precedente, in terapia ...

Sono 2.183 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia a fronte di 14.400 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 15,1%, il giorno precedente era al 13,6%. La Sicilia è al terzo posto per contagi fra le regioni ... Sono complessivamente 2.183, su 14.440 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. La regione è la terza in Italia, dietro Lombardia e Lazio, per numero di ...