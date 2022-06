Covid: Pechino ritarda la riapertura delle scuole (Di sabato 11 giugno 2022) La maggior parte dei bambini a Pechino non tornerà a scuola la prossima settimana come era inizialmente previsto. Lo hanno affermato oggi funzionari cinesi a seguito della nuova epidemia di Covid - 19 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) La maggior parte dei bambini anon tornerà a scuola la prossima settimana come era inizialmente previsto. Lo hanno affermato oggi funzionari cinesi a seguito della nuova epidemia di- 19 ...

EnnioRemondino : Economia cinese in crisi relativa rispetto ai numeri occidentali, pandemia per tutti, ma scelta “zero-covid”di Pech… - dadawall : Cina, la fuga dei colossi tech: tutti i perché della “ritirata” da Pechino Dalla strategia zero Covid alla stretta… - remocontro_it : Economia cinese in crisi relativa rispetto ai numeri occidentali, pandemia per tutti, ma scelta “zero-covid”di Pech… - rickypi92 : @agenziedistampa Ora arriva il bonifico da Pechino don’t worry. È che hanno le banche chiuse per le misure anti covid - Tag24news : La #Cina si prepara a rialzare la testa dopo due mesi durissimi a causa dell’epidemia di #COVID19. #lockdown -

