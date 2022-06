(Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 3.088 i nuovida coronavirus, 11 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11che porta il totale delle vittime nella Regione a 40.658. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 26.483 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’11,6%. Nei repartiordinari sono ricoverate 436 persone, 22 meno di ieri; nelle terapie intensive 21, una in più di ieri. Nel territorio metropolitano disono1.109. Seguono le province di Brescia (+346), Monza e Brianza (+281), Varese (+262), Bergamo (+213), Pavia (+171), Como (+164) e Mantova (+114). Incremento a due cifre negli altri territori della ...

Pubblicità

italiaserait : Covid oggi Lombardia, 3.088 contagi e 11 morti. A Milano 1.109 casi - LocalPage3 : Covid oggi Lombardia, 3.088 contagi e 11 morti. A Milano 1.109 casi - papel61 : RT @Charlie91928699: @Pontifex_it @wto Santità ha l'elenco di questi vaccini sicuri ed efficaci? Se dovesse averlo lo giri al governo perch… - ledicoladelsud : Covid oggi Lombardia, 3.088 contagi e 11 morti. A Milano 1.109 casi - PoliticaNewsNow : Covid, il bollettino di oggi: tasso di positività in calo, altri 60 morti -

Longe perdita olfatto, dagli steroidi al plasma: così sarà possibile curarla. Le sperimentazioni Sono 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri. Gli ingressi ...****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus Veneto Sono 1.974 i nuovi casi di19 identificati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il report della Regione Veneto segnala ancorauna ...(Adnkronos) – Sono 3.088 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 11 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti che ...Covid19 Basilicata: 154 nuovi positivi. Processati 817 tamponi. Negli ospedali lucani sono ricoverate 38 persone, una in terapia intensiva.