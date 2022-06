Covid oggi Lazio, 2.942 contagi e 3 morti. A Roma 1.843 nuovi casi (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.942 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 11 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.591 tamponi molecolari e 15.984 antigenici con un tasso di positività al 14,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.843. I ricoveri sono stati 452, 18 in meno da ieri, 31 le terapie intensive occupate e 2.010 i guariti nelle ultime 24 ore. Questi i numeri nel dettaglio, nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 657 i nuovi casi. Asl Roma 2: sono 709 i nuovi casi. Asl Roma 3: sono 477 i nuovi ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.942 ida Coronavirus, 11 giugno 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.591 tamponi molecolari e 15.984 antigenici con un tasso di positività al 14,2%. Icittà sono a quota 1.843. I ricoveri sono stati 452, 18 in meno da ieri, 31 le terapie intensive occupate e 2.010 i guariti nelle ultime 24 ore. Questi i numeri nel dettaglio, nelle ultime 24 ore. Asl1: sono 657 i. Asl2: sono 709 i. Asl3: sono 477 i...

Pubblicità

Adnkronos : Covid nel #Lazio, i dati di oggi. #Roma - occhio_notizie : Il bollettino #Covid in #Campania - News_24it : COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU 4.591 TAMPONI MOLECOLARI E 15.984 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 20.575 TAM… - ledicoladelsud : Covid oggi Lazio, 2.942 contagi e 3 morti. A Roma 1.843 nuovi casi - Danielepiuomeno : @UMerluzzo @Ci1812 Se i vaccini contro il Covid funzionassero come la terapia mono clonale oggi non avremmo 80 mort… -