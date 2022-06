Covid, news. Stabili terapie intensive, in calo i ricoveri. Tasso positività 12,6%. LIVE (Di sabato 11 giugno 2022) Iss: "Rt ancora in calo a 0.75, ma risale incidenza da 207 a 222". Intanto monta la polemica sugli esami di terza media e maturità: agli scritti con la mascherina, agli orali non si sa. Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi deve decidere il presidente di commissione. Replica Giannelli, presidente dell'Assocazione de presidi: "O c'è una ragione sanitaria o non c'è" Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 giugno 2022) Iss: "Rt ancora ina 0.75, ma risale incidenza da 207 a 222". Intanto monta la polemica sugli esami di terza media e maturità: agli scritti con la mascherina, agli orali non si sa. Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi deve decidere il presidente di commissione. Replica Giannelli, presidente dell'Assocazione de presidi: "O c'è una ragione sanitaria o non c'è"

Pubblicità

RSInews : Il secondo 'booster' per viaggiare sarà a pagamento - Lo ha deciso il Consiglio federale, specificando che saranno… - repubblica : Covid, gli Usa aboliscono l'obbligo di test per l'ingresso nel Paese - repubblica : Minacce della Russia ai leader italiani: 'Basso carattere morale, hanno dimenticato il nostro aiuto sul Covid. Rapp… - SkyTG24 : #Covid19, news. Stabili terapie intensive, in calo i ricoveri. Tasso positività 12,6%. LIVE - RadioItaliaIRIB : Dietrofront dell’Oms sul Covid: nato in laboratorio -