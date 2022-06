Covid, news. Bollettino: 22.104 nuovi casi e 60 morti. Tasso di positività al 11,8%. LIVE (Di sabato 11 giugno 2022) Sono 187.234 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Calano terapie intensive (-3) e ricoveri ordinari (-86). "Auspico decreto stop mascherine maturità in Cdm 15/6" ha detto il sottosegretario alla Salute Costa parlando della polemica sugli esami di terza media e maturità. Al momento agli scritti è prevista la mascherina, agli orali non si sa. Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi deve decidere il presidente di commissione Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 giugno 2022) Sono 187.234 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Calano terapie intensive (-3) e ricoveri ordinari (-86). "Auspico decreto stop mascherine maturità in Cdm 15/6" ha detto il sottosegretario alla Salute Costa parlando della polemica sugli esami di terza media e maturità. Al momento agli scritti è prevista la mascherina, agli orali non si sa. Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi deve decidere il presidente di commissione

