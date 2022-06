Covid Italia, 22.104 contagi e 60 morti: bollettino 11 giugno (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) - Sono 22.104 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 187.234 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività all'11,8%. Calano le terapie intensive occupate, tre in meno da ieri, e i ricoveri ordinari, 86 in meno da ieri. LAZIO - Sono 2.942 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 11 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.591 tamponi ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) - Sono 22.104 i nuovida Coronavirus inoggi, 112022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 187.234 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività all'11,8%. Calano le terapie intensive occupate, tre in meno da ieri, e i ricoveri ordinari, 86 in meno da ieri. LAZIO - Sono 2.942 i nuovida Coronavirus oggi, 112022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell'ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 3. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.591 tamponi ...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Crisanti: 'Serve un #vaccino con una durata più lunga, in autunno ci aspetta il richia… - italiaserait : Covid Italia, 22.104 contagi e 60 morti: bollettino 11 giugno - TV7Benevento : Covid Italia, 22.104 contagi e 60 morti: bollettino 11 giugno - - LocalPage3 : Covid Italia, 22.104 contagi e 60 morti: bollettino 11 giugno - ClaudiaTicinese : RT @ThePopulist3: Operazione Grecia in corso in Italia. Tracollo mascherato col covid e con la guerra affinché gli italiani non si rivoltin… -