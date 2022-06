Costa Crociere | 79 offerte di lavoro in FVG

Leggi su udine20

(Di sabato 11 giugno 2022), assunzioni per 79 figure professionali in Fvg. Candidature entro il 27 giugnoSi aprono le selezioni, effettuate dalla Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia e, per ricercare 79 figure professionali da impiegare a bordo delle navi da crociera. L’iniziativa di recruiting prevede un percorso di selezione supportato dai Centri per l’Impiego cui seguirà un periodo di formazione gratuita, finanziata dalla Regione, per acquisire le competenze specifiche e i brevetti necessari alla navigazione. Le figure ricercate sono: 18 ADDETTI AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA’ 25 ANIMATORI PER ADULTI E BAMBINI 18 FOTOGRAFI 18 TECNICI LUCI, SUONO E VIDEO Tra i requisiti richiesti ci sono, per tutti gli aspiranti lavoratori, un titolo di studio pari almeno al diploma ...