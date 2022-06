Costa | Auspico decreto per stop alle mascherine alla Maturità già nel Cdm del 15 giugno

Pubblicità

zazoomblog : Covid news. Costa: Auspico decreto stop mascherine maturità in Cdm 15-6 DIRETTA - #Covid #news. #Costa: #Auspico - savonanews : Maturità, Costa: 'Auspico si possa sostenere senza mascherina, il 15 giugno cadranno molte restrizioni' - torinoggi : Maturità, Costa: 'Spero si possa sostenere senza mascherina, il 15 giugno cadranno molte restrizioni' - lavocedigenova : Maturità, Costa: 'Auspico si possa sostenere senza mascherina, il 15 giugno cadranno molte restrizioni' - lavocedialba : Maturità, Costa: 'Auspico si possa sostenere senza mascherina, il 15 giugno cadranno molte restrizioni' -

Il sottosegretario alla Salute: 'Un'indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo'Lo ha ffermato il sottosegretario alla Salute. Iss: 'In aumento incidenza infezioni, età media 48 anni. Rt ancora in calo a 0.75, ma risale incidenza da 207 a 222'. Intanto monta la polemica sugli ...Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, precisando che "un'indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo". Mascherine alla Maturità - Sulle mascherine in sede d ..."Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l'abolizione dell'obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di Maturità".