CorSport | nessuno offre 40 milioni per Zaniolo Nicolò può restare alla Roma con rinnovo in standby

Zaniolo resta alla Roma ma senza rinnovo, almeno per il momento. Il Corriere dello Sport scrive: "Non tira aria di rinnovo contrattuale (scadenza 2024), circostanza che ha deluso il giocatore, ma neppure di offerte stratosferiche che possano suggerire alla Roma il commiato". "Se nessuno si presenta con una proposta concreta, superiore ai 40 milioni, Zaniolo rischia di rimanere a Trigoria per mancanza di alternative reali, non per la convinzione del club di investire sulla sua definitiva rinascita. La Roma del resto oggi non può garantire pensioni, avvolta com'è nei debiti (e nelle perdite) ereditati dalla precedente gestione. I Friedkin preferiscono dunque non impegnarsi in un ...

