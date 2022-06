Corona virus: Italia, 620966 attualmente positivi a test (-2755 in un giorno) con 167365 decessi (60) e 16845734 guariti (24863). Totale di 17634065 casi (22104) Dati della protezione civile: effettuati 187234 tamponi (Di sabato 11 giugno 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 620966 attualmente positivi a test (-2755 in un giorno) con 167365 decessi (60) e 16845734 guariti (24863). Totale di 17634065 casi (22104) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 187234 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 11 giugno 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(60) e).di) proviene da Noi Notizie..

