Conte non è la soluzione, ma la causa della débâcle grillina alle amministrative (Di sabato 11 giugno 2022) Se, com'è probabilissimo, domenica sera dal primo turno delle amministrative uscirà un Movimento 5 stelle a pezzi la colpa non sarà stata altri che di Giuseppe Conte. Questo deve essere chiaro, malgrado sia già pronto l'armamentario d'argilla che l'avvocato populista intende maneggiare per spiegare la débâcle: il Movimento non è presente sul territorio eccetera eccetera. Non può essere una scusante, semmai l'ammissione di un totale fallimento (anche) organizzativo. Conte – seppure sub indice, è attesa a giorni una nuova sentenza sulla legittimità della sua elezione con i clic – è il leader del M5s: se questo Movimento non esiste di chi è la colpa? Ha avuto più di un anno per tentare di insediare nel Paese qualcosa di organizzato, sapeva che nel 2022 si sarebbe votato in 26 capoluoghi di provincia, di ...

