Consac, in arrivo 26,6 milioni di euro per il potenziamento del servizio idrico nel Cilento-Vallo di Diano (Di sabato 11 giugno 2022) Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, gestione “intelligente” della risorsa idrica per evitare gli sprechi (attraverso la digitalizzazione e il monitoraggio delle strutture), efficientamento energetico per il contenimento dei consumi elettrici, ottimizzazione del servizio e soprattutto la sostituzione di alcuni importanti tratti della condotta del Faraone. Sono gli obiettivi dei due progetti per i quali Consac, soggetto gestore del servizio idrico integrato per 56 Comuni compresi nell’area Cilento – Vallo di Diano, ha avuto conferma del finanziamento, attraverso il React-Eu e il Pnrr, proprio in questi giorni. Uno stanziamento totale di oltre 26,6 milioni di euro. Per quanto riguarda il primo intervento, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022) Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, gestione “intelligente” della risorsa idrica per evitare gli sprechi (attraverso la digitalizzazione e il monitoraggio delle strutture), efficientamento energetico per il contenimento dei consumi elettrici, ottimizzazione dele soprattutto la sostituzione di alcuni importanti tratti della condotta del Faraone. Sono gli obiettivi dei due progetti per i quali, soggetto gestore delintegrato per 56 Comuni compresi nell’areadi, ha avuto conferma del finanziamento, attraverso il React-Eu e il Pnrr, proprio in questi giorni. Uno stanziamento totale di oltre 26,6di. Per quanto riguarda il primo intervento, ...

