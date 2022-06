Conoscere il mare è la prima condizione per proteggerlo. Facendo scoprire ai bambini i superpoteri delle stelle marine, o l'importanza dei copepodi. Così, da grandi, difenderanno la biodiversità (Di sabato 11 giugno 2022) Educare al mare. I DelfiniGuardiani vanno alla scoperta del territorio insieme ai volontari di marevivo, fanno amicizia con i pescatori, analizzano i rifiuti sulla riva, conoscono donne e uomini della Marina Militare e della Guardia costiera. Con il progetto Reef Check,della onlus Worldrise, gli studenti che abitano vicino alle spiagge studiano ciò che il mare restituisce e non è solo plastica ma alghe, spugne, posidonie. La rete europea delle Blue Schools mette in connessione istituti lontani, che si scambiano idee e materiali. E a settembre, a Venezia, partirà “l’asilo della laguna” . 10 murales a tema marino in tutta Italia per salvare i mari ... Leggi su iodonna (Di sabato 11 giugno 2022) Educare al. I DelfiniGuardiani vanno alla scoperta del territorio insieme ai volontari divivo, fanno amicizia con i pescatori, analizzano i rifiuti sulla riva, conoscono donne e uomini della Marina Militare e della Guardia costiera. Con il progetto Reef Check,della onlus Worldrise, gli studenti che abitano vicino alle spiagge studiano ciò che ilrestituisce e non è solo plastica ma alghe, spugne, posidonie. La rete europeaBlue Schools mette in connessione istituti lontani, che si scambiano idee e materiali. E a settembre, a Venezia, partirà “l’asilo della laguna” . 10 murales a tema marino in tutta Italia per salvare i mari ...

