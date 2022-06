Concorso straordinario bis: prova orale prevista a luglio, da settembre la supplenza per il ruolo (Di sabato 11 giugno 2022) Concorso straordinario bis: mentre è in corso la presentazione della domanda, con scadenza 16 giugno 2022, si cerca di capire come dare concretezza alla procedura. Gli uffici scolastici pubblicano gli avvisi per la ricerca dei docenti disponibili a far parte delle commissioni e propongono anche una timeline alla luce dei passaggi previsti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 giugno 2022)bis: mentre è in corso la presentazione della domanda, con scadenza 16 giugno 2022, si cerca di capire come dare concretezza alla procedura. Gli uffici scolastici pubblicano gli avvisi per la ricerca dei docenti disponibili a far parte delle commissioni e propongono anche una timeline alla luce dei passaggi previsti. L'articolo .

