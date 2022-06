Concorso per vigili urbani nel Torinese: per le donne serve il test di gravidanza negativo (Di sabato 11 giugno 2022) È polemica nel Torinese dove due Comuni, Vigone (5mila abitanti) e Torre Pellice (4500 residenti) hanno bandito un Concorso per due commissari dei vigili urbani . Tre le prove da sostenere: scritto, orale... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 giugno 2022) È polemica neldove due Comuni, Vigone (5mila abitanti) e Torre Pellice (4500 residenti) hanno bandito unper due commissari dei. Tre le prove da sostenere: scritto, orale...

Pubblicità

fanpage : Un test di gravidanza negativo. È quanto chiesto per partecipare al concorso per vigili urbani in due comuni del To… - repubblica : Test di gravidanza per concorso pubblico nel torinese, sindacato 'è discriminazione' - Corriere : Test di gravidanza per il concorso nella polizia municipale. Il sindacato: «Discriminatorio» - CafarellAntonio : RT @Marco_dreams: Torino: Test di gravidanza negativo per essere ammessi all'esame al concorso dei vigili. Tanto per capire a che punto sia… - katun79 : RT @Marco_dreams: Torino: Test di gravidanza negativo per essere ammessi all'esame al concorso dei vigili. Tanto per capire a che punto sia… -