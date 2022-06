Concorrenza spietata contro Mediaset, torna un famoso reality: a condurlo l’ex stella del Biscione (Di sabato 11 giugno 2022) Guerra fredda tra emittenti televisive: sta per tornare un celebre ex di Mediaset, l’atteso realty approda a TV8. Mediaset (fonte youtube)La stagione estiva è alle porte, e le principali emittenti stanno già pianificando il palinsesto per i mesi invernali, cruciali per lo share e l’indice di gradimento del pubblico. In particolare, nelle ultime ore si vocifera circa il salto di rete da parte di un volto prestigioso di Mediaset. Si tratta di Nicola Savino, attualmente impegnato come opinionista al fianco di Vladimir Luxuria a “L’Isola dei Famosi”. Per il rodato conduttore potrebbe configurarsi la possibilità di agguantare il timone di un rimpianto programma, in onda prossimamente su TV8: scopriamo quale. Nicola Savino: addio a Mediaset, benvenuta SKY? Nicola Savino (fonte pexels)La ... Leggi su ck12 (Di sabato 11 giugno 2022) Guerra fredda tra emittenti televisive: sta perre un celebre ex di, l’atteso realty approda a TV8.(fonte youtube)La stagione estiva è alle porte, e le principali emittenti stanno già pianificando il palinsesto per i mesi invernali, cruciali per lo share e l’indice di gradimento del pubblico. In particolare, nelle ultime ore si vocifera circa il salto di rete da parte di un volto prestigioso di. Si tratta di Nicola Savino, attualmente impegnato come opinionista al fianco di Vladimir Luxuria a “L’Isola dei Famosi”. Per il rodato conduttore potrebbe configurarsi la possibilità di agguantare il timone di un rimpianto programma, in onda prossimamente su TV8: scopriamo quale. Nicola Savino: addio a, benvenuta SKY? Nicola Savino (fonte pexels)La ...

