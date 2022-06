Comunali, per l’Antimafia sono 18 i candidati “impresentabili” (Di sabato 11 giugno 2022) ROMA – Corruzione, traffico di rifiuti, peculato e abuso d’ufficio. sono questi alcuni dei reati contestati ai 18 candidati alle prossime elezioni Comunali, che la commissione Antimafia qualifica come “impresentabili”. “Certo – ha lamentato il presidente dell’Antimafia, Nicola Morra – ci saremmo aspettati ben più collaborazione dai partiti che non hanno facilitato queste verifiche, in quanto avrebbero potuto inviare prima gli elenchi dei candidati e darci il tempo utile per fare le verifiche in tempi ragionevoli. Ci siamo dovuti affidare al duro lavoro degli uffici giudiziari che, seppur con organici spesso deficitari, sono riusciti ad inviarci i nominativi con non poche difficoltà. Successivamente la Procura Nazionale Antimafia ha fatto un ulteriore lavoro in tempi ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) ROMA – Corruzione, traffico di rifiuti, peculato e abuso d’ufficio.questi alcuni dei reati contestati ai 18alle prossime elezioni, che la commissione Antimafia qualifica come “”. “Certo – ha lamentato il presidente del, Nicola Morra – ci saremmo aspettati ben più collaborazione dai partiti che non hanno facilitato queste verifiche, in quanto avrebbero potuto inviare prima gli elenchi deie darci il tempo utile per fare le verifiche in tempi ragionevoli. Ci siamo dovuti affidare al duro lavoro degli uffici giudiziari che, seppur con organici spesso deficitari,riusciti ad inviarci i nominativi con non poche difficoltà. Successivamente la Procura Nazionale Antimafia ha fatto un ulteriore lavoro in tempi ...

