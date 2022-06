Comunali e referendum, chiusa campagna elettorale. Domenica si vota (Di sabato 11 giugno 2022) Calato il sipario sulla campagna elettorale, da mezzanotte ufficialmente inizia la giornata del "silenzio" in attesa del voto di Domenica. Quasi 9 milioni gli elettori (8.896.929) chiamati alle urne in 978 Comuni interessati dal rinnovo di sindaco e Consiglio comunale. Insieme alle Comunali, si voterà anche per cinque quesiti referendari sulla giustizia. Per i candidati a sindaco l'eventuale ballottaggio si disputerà Domenica 26 giugno.I seggi rimarranno aperti nella sola giornata di Domenica, dalle ore 7 alle 23: lo spoglio partirà subito alla chiusura dei seggi per referendum e poi dalle 14 di lunedì si procederà allo scrutinio delle schede delle elezioni Comunali. Si voterà in 142 comuni superiori a 15mila abitanti e 836 pari o inferiori ai 15mila ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 giugno 2022) Calato il sipario sulla, da mezzanotte ufficialmente inizia la giornata del "silenzio" in attesa del voto di. Quasi 9 milioni gli elettori (8.896.929) chiamati alle urne in 978 Comuni interessati dal rinnovo di sindaco e Consiglio comunale. Insieme alle, si voterà anche per cinque quesiti referendari sulla giustizia. Per i candidati a sindaco l'eventuale ballottaggio si disputerà26 giugno.I seggi rimarranno aperti nella sola giornata di, dalle ore 7 alle 23: lo spoglio partirà subito alla chiusura dei seggi pere poi dalle 14 di lunedì si procederà allo scrutinio delle schede delle elezioni. Si voterà in 142 comuni superiori a 15mila abitanti e 836 pari o inferiori ai 15mila ...

Pubblicità

infoitinterno : Referendum giustizia e elezioni comunali, dove e quando si vota - CarloUlivi : @Anna11708317 Andate al mare, se ci sono elezioni comunali, se non c'è un candidato del m5s, andate al mare, se c'è… - Umbertofebo : @HoaraBorselli Mi raccomando però alke elezioni che siano comunali, regionali, referendum etc, tutti a farsi gli af… - ivanacristofane : RT @zaiapresidente: ?????? DOMENICA SI VOTA per 5 referendum e il rinnovo di 86 sindaci e consigli comunali del Veneto (di cui 13 con popolaz… - grande3520 : RT @zaiapresidente: ?????? DOMENICA SI VOTA per 5 referendum e il rinnovo di 86 sindaci e consigli comunali del Veneto (di cui 13 con popolaz… -