Colpo Pogba, l'oro del Psg spaventa la Juve (Di sabato 11 giugno 2022) TORINO - Pogba - Psg? Niente paura: Paul è a un passo dalla Juve. Il venerdì del popolo Juventino è stato scandito dai preoccupanti rumors provenienti dalla Francia, che avrebbero potuto cambiare ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 giugno 2022) TORINO -- Psg? Niente paura: Paul è a un passo dalla. Il venerdì del popolontino è stato scandito dai preoccupanti rumors provenienti dalla Francia, che avrebbero potuto cambiare ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : #DiMaria con i vantaggi fiscali è un grande affare. Senza, resta un colpo di #calciomercato di prima fascia: ma ci… - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: Colpo #Pogba, l'oro del Psg spaventa la #Juve: Voci dalla Francia: Zizou verso Parigi e il centrocampista insieme a lu… - sportli26181512 : Colpo #Pogba, l'oro del Psg spaventa la #Juve: Voci dalla Francia: Zizou verso Parigi e il centrocampista insieme a… - infoitsport : Zidane e il PSG tentano Pogba? La Juventus non si arrende e resta fiduciosa per il colpo - RusPan72333006 : RT @DabianaV: Grande colpo della #Juve che sta per convincere #DiMaria e #Pogba a venire alla #Juve come riserve delle giovanissime stelle… -