Claudio Baglioni | è duro scontro verso Striscia la Notizia I dettagli della vicenda – VIDEO

Antonio Ricci ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera per parlare del caso relativo a. Lo scorso 9 maggio il gip Gianluca Tenchio ha disposto il sequestro del libro dedicato alle 'amnesie' dell'artista per evitare che 'il reato sia reiterato', accogliendo la richiesta ...ha ottenuto il sequestro del libro 'Tutti poeti con' che, su ordine del gip del Tribunale di Monza, non è più scaricabile dal sito di per un'...da Striscia che 'ledono la reputazione di'...“Se io negli anni 70 avessi detto ad una mia fidanzata ‘passerotto non andare via’, ella mi avrebbe spaccato la faccia” Claudio Baglioni ha ottenuto il sequestro del libro 'Tutti poeti con Claudio' ...Claudio Baglioni ha ottenuto il sequestro del libro Tutti poeti con Claudio che, su ordine del gip del Tribunale di Monza, non è più scaricabile dal sito di «Striscia la Notizia» per un’inchiesta che ...