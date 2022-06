Clamorosa scoperta: una preghiera inedita di San Francesco rinvenuta quasi per caso a Madrid (Di sabato 11 giugno 2022) preghiera inedita di San Francesco. Clamorosa scoperta nell’Archivo Histórico Nacional di Madrid da padre Aleksander Horowski. La preghiera è stata presentata nel numero di “Frate Francesco. Rivista di cultura francescana” (annata 88 dell’anno 2022, pp. 7-35 – Frate Francesco – rivista · Centro Culturale Aracoeli) da padre Aleksander Horowski, presidente dell’Istituto storico dei Cappuccini e redattore di “Bibliographia Franciscana”. Dopo una dettagliata presentazione e prima dell’edizione del testo originale in latino – seguito dalla traduzione in italiano- il ricercatore scrive: “Alla luce di questi elementi unitamente ai risultati delle fonti e del lessico dell’Oratio, possiamo considerare questa preghiera – fino ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022)di Sannell’Archivo Histórico Nacional dida padre Aleksander Horowski. Laè stata presentata nel numero di “Frate. Rivista di cultura francescana” (annata 88 dell’anno 2022, pp. 7-35 – Frate– rivista · Centro Culturale Aracoeli) da padre Aleksander Horowski, presidente dell’Istituto storico dei Cappuccini e redattore di “Bibliographia Franciscana”. Dopo una dettagliata presentazione e prima dell’edizione del testo originale in latino – seguito dalla traduzione in italiano- il ricercatore scrive: “Alla luce di questi elementi unitamente ai risultati delle fonti e del lessico dell’Oratio, possiamo considerare questa– fino ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Clamorosa scoperta: una preghiera inedita di San Francesco rinvenuta quasi per caso a Madrid - MasterHeep : Scoperta clamorosa il riso integrale in bianco. Se non ci volesse un ora per cuocersi. - TheTWuserFKA : @Sig_SupaidaMan È stata una scoperta clamorosa tutte le 57342 volte -