Cinema, Black Parthenope: l’horror nella Napoli sotterranea è già un successo (Di sabato 11 giugno 2022) È già un caso di successo “Black Parthenope”, il film horror girato quasi interamente nella Napoli sotterranea, presentato in anteprima a fine maggio nel capoluogo campano e ora stabilmente nella top ten dei titoli più visti nelle sale di tutta Italia. Poco clamore pubblicitario, marketing ridotto all’osso eppure un grande riscontro di pubblico grazie al passaparola per la pellicola scritta a quattro mani da Alessandro Giglio, al suo esordio come regista, e da Ivan Specchio e prodotta da Nicola Grispello per Volcano Pictures e Silvana Leonardi per la Wam, in collaborazione con Mibact, Regione Campania, Film Commission Regione Campania e Poceu. L’idea è semplice ma allo stesso tempo geniale: disegnare intorno ad una delle più note leggende di Napoli un ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022) È già un caso di”, il film horror girato quasi interamente, presentato in anteprima a fine maggio nel capoluogo campano e ora stabilmentetop ten dei titoli più visti nelle sale di tutta Italia. Poco clamore pubblicitario, marketing ridotto all’osso eppure un grande riscontro di pubblico grazie al passaparola per la pellicola scritta a quattro mani da Alessandro Giglio, al suo esordio come regista, e da Ivan Specchio e prodotta da Nicola Grispello per Volcano Pictures e Silvana Leonardi per la Wam, in collaborazione con Mibact, Regione Campania, Film Commission Regione Campania e Poceu. L’idea è semplice ma allo stesso tempo geniale: disegnare intorno ad una delle più note leggende diun ...

