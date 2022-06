Chiude la scuola apre la biblioteca: corsi di italiano per bambini stranieri e di tedesco-base per adulti (Di sabato 11 giugno 2022) A che età si diventa lettori? Non è mai troppo presto. A Monreale il Patto per la lettura recentemente sottoscritto dall’amministrazione comunale, e proposto ai cittadini, chiama a raccolta tutte le energie per radicare la pratica della lettura sin dalla più tenera età. Da questa settimana la biblioteca comunale è aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 19.00, grazie agli sforzi dell’amministrazione e grazie anche a un gruppo di signore volontarie coordinate da Amelia Crisantino, presidente della Pro Loco e consulente del sindaco per la cultura: si tratta soprattutto di insegnanti appena andate in pensione o sul punto di andarci, che si rimettono in gioco per migliorare il nostro paese attingendo al bagaglio delle competenze personali. Ieri pomeriggio la prima uscita pubblica, con l’accoglienza di una classe della scuola d’infanzia della ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 11 giugno 2022) A che età si diventa lettori? Non è mai troppo presto. A Monreale il Patto per la lettura recentemente sottoscritto dall’amministrazione comunale, e proposto ai cittadini, chiama a raccolta tutte le energie per radicare la pratica della lettura sin dalla più tenera età. Da questa settimana lacomunale è aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 19.00, grazie agli sforzi dell’amministrazione e grazie anche a un gruppo di signore volontarie coordinate da Amelia Crisantino, presidente della Pro Loco e consulente del sindaco per la cultura: si tratta soprattutto di insegnanti appena andate in pensione o sul punto di andarci, che si rimettono in gioco per migliorare il nostro paese attingendo al bagaglio delle competenze personali. Ieri pomeriggio la prima uscita pubblica, con l’accoglienza di una classe dellad’infanzia della ...

