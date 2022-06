Pubblicità

corriereadriatico.it

... intorno alle 22.30 stavano passeggiando in via Campania con al guinzaglio il loro amato cagnolino di razza. APPROFONDIMENTI ANCONA Ragazzo di 16 annialla coscia al parco, l'...Minuti di terrore, raccontati ieri dal proprietario dele dalla moglie che hanno ... la porta di un'altra casa si è aperta e un attimo dopo il pitbull aveva giàil mio cane". Il ... Chihuahua azzannato da un molosso senza guinzaglio: i proprietari finiscono al pronto soccorso per difenderlo FALCONARA - Volevano prendersi qualche giorno di vacanza i due coniugi di 47 e 49 anni residenti a Belluno che giovedì sera hanno vissuto una brutta avventura, subendo anche ...