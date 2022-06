Chi è Sergej Kirienko, il “viceré del Donbass” scelto da Putin (Di sabato 11 giugno 2022) In Russia Sergej Kirienko non è un personaggio politico qualunque. Il suo curriculum parla da solo: primo ministro dal marzo all’agosto 1998, sotto la presidenza di Boris Eltsin, nonché ministro dell’Energia dal novembre 1997 al marzo 1998, per poi diventare – lo è ancora adesso – vice capo di gabinetto dell’Amministrazione Presidenziale di Vladimir Putin, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 11 giugno 2022) In Russianon è un personaggio politico qualunque. Il suo curriculum parla da solo: primo ministro dal marzo all’agosto 1998, sotto la presidenza di Boris Eltsin, nonché ministro dell’Energia dal novembre 1997 al marzo 1998, per poi diventare – lo è ancora adesso – vice capo di gabinetto dell’Amministrazione Presidenziale di Vladimir, InsideOver.

