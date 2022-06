Chi è Riccardo Mannino, il futuro marito di Alberto Matano: avvocato della Cassazione, i due stanno insieme da 15 anni e si allenano quotidianamente con un personal trainer (Di sabato 11 giugno 2022) Si chiama Riccardo Mannino, è un avvocato della Cassazione, e ha 55 anni l’uomo che Alberto Matano sposerà nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 giugno, nella cerimonia (ad alto tasso di privacy) che si svolgerà a Labico alle porte di Roma, nel resort dello chef Antonello Colonna. Mentre per le vie della Capitale sfilerà il corteo del Pride, uno dei volti di punta del Tg1 e di Rai1 si unirà civilmente con il compagno cui è legato da quindici anni e con il quale è uscito allo scoperto solo da pochi giorni. Solo una coincidenza, ma con una simbologia importante visto che Matano è ancora oggi uno dei pochi gay dichiarati nel giornalismo televisivo italiano, scegliendo di metterci la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Si chiama, è un, e ha 55l’uomo chesposerà nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 giugno, nella cerimonia (ad alto tasso di privacy) che si svolgerà a Labico alle porte di Roma, nel resort dello chef Antonello Colonna. Mentre per le vieCapitale sfilerà il corteo del Pride, uno dei volti di punta del Tg1 e di Rai1 si unirà civilmente con il compagno cui è legato da quindicie con il quale è uscito allo scoperto solo da pochi giorni. Solo una coincidenza, ma con una simbologia importante visto cheè ancora oggi uno dei pochi gay dichiarati nel giornalismo televisivo italiano, scegliendo di metterci la ...

