Chelsea, presto una nuova offerta per Koundé (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo i media spagnoli, riportati da Sport Witness, a Siviglia sono in attesa di una nuova offerta del Chelsea per Jules Koundé, che... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo i media spagnoli, riportati da Sport Witness, a Siviglia sono in attesa di unadelper Jules, che...

Pubblicità

sportli26181512 : Chelsea, presto una nuova offerta per Koundé: Secondo i media spagnoli, riportati da Sport Witness, a Siviglia sono… - junews24com : De Ligt Juve, presto l'incontro per il rinnovo. Tutte le cifre - - infoitsport : Lukaku presto incontrerà il Chelsea, c’è una data! Sua scelta definitiva - internewsit : Lukaku presto incontrerà il Chelsea, c'è una data! Sua scelta definitiva - - SylvieManet : @_treacherous_13 No ma dicevo in generale visto che molti vorrebbero Obi. Comunque la notizia è per forza falsa. E'… -