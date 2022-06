Charles Leclerc pole position al GP Azerbaijan ed entra nella storia della Ferrari: risultati qualifiche (Di sabato 11 giugno 2022) Nessuno come lui: Charles Leclerc supera se stesso con un giro record alle qualifiche del GP Azerbaijan di Formula1. Il monegasco a bordo della sua Ferrari partirà in pole position domani, dopo aver strappato la prima posizione al compagno di squadra Carlos Sainz (scalato in quarta posizione) e soprattutto alle due Red Bull di Sergio Pérez e Max Verstappen – che partiranno rispettivamente secondo e terzo. Charles Leclerc a Baku entra di diritto nella storia della Scuderia Ferrari con la sua quindicesima pole in carriera, eguagliando così il numero di Felipe Massa, uno degli storici piloti che hanno guidato in rosso ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Nessuno come lui:supera se stesso con un giro record alledel GPdi Formula1. Il monegasco a bordosuapartirà indomani, dopo aver strappato la prima posizione al compagno di squadra Carlos Sainz (scalato in quarta posizione) e soprattutto alle due Red Bull di Sergio Pérez e Max Verstappen – che partiranno rispettivamente secondo e terzo.a Bakudi dirittoScuderiacon la sua quindicesimain carriera, eguagliando così il numero di Felipe Massa, uno degli storici piloti che hanno guidato in rosso ...

