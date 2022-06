Cessione Milan RedBird, Cerchione porta Elliott in tribunale (Di sabato 11 giugno 2022) . Il dirigente si è dimesso dal CdA rossonero Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della Cessione societaria del Milan da Elliott a RedBird. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Salvatore Cerchione, proprietario del 4,27% di Project Redblack (la controllante del club), si è dimesso dal CdA rossonero, deciso ad intentare causa al fondo di Paul Singer in Lussemburgo. Il motivo? Una presunta opacità nel procedimento di vendita a causa della mancanza di un assenso unanime di Project Redblack. Un assenso che Elliott non gli avrebbe mai chiesto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) . Il dirigente si è dimesso dal CdA rossonero Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda dellasocietaria delda. Come rito dalla Gazzetta dello Sport, Salvatore, proprietario del 4,27% di Project Redblack (la controllante del club), si è dimesso dal CdA rossonero, deciso ad intentare causa al fondo di Paul Singer in Lussemburgo. Il motivo? Una presunta opacità nel procedimento di vendita a causa della mancanza di un assenso unanime di Project Redblack. Un assenso chenon gli avrebbe mai chiesto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

