Cessione Milan, Blue Skye: “Scontenti dell’opacità del processo di vendita” (Di sabato 11 giugno 2022) Il processo di vendita del club ha suscitato critiche da parte del membro del Cda del Milan, e fondatore di Blue Skye, Salvatore Cerchione Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 giugno 2022) Ildidel club ha suscitato critiche da parte del membro del Cda del, e fondatore di, Salvatore Cerchione

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Roma apre alla cessione di #Zaniolo partendo da una richiesta di 50 milioni. Possibilità di apertura a formule… - GiacomoMane : RT @AscioneMauri: @vanandrix79 I rinnovi non possono essere fatti per motivi finanziari....lo riportano diversi quotidiani questa mattina..… - Rossonero__1899 : RT @CalcioFinanza: Blue Skye contro l'accordo tra #Elliott e #RedBird per la maggioranza del #Milan. Cerchione: «Siamo confusi sui veri mot… - IlGabbiano46 : RT @AscioneMauri: @vanandrix79 I rinnovi non possono essere fatti per motivi finanziari....lo riportano diversi quotidiani questa mattina..… - furgeTX : RT @AscioneMauri: @vanandrix79 I rinnovi non possono essere fatti per motivi finanziari....lo riportano diversi quotidiani questa mattina..… -