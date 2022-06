C’è un solo grande Andrea Pennacchi, anche se Instagram non la pensa così (Di sabato 11 giugno 2022) Meta deve essere talmente tanto immersa nel Metaverso dal non saper più riconoscere il reale dalle imitazioni virtuali (e truffaldine). È il caso della segnalazione fatta dall’attore Andrea Pennacchi che, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Instagram, ha chiesto alla piattaforma social di effettuare controlli su un profilo che utilizza il suo nome e la sua immagine. Senza alcuna autorizzazione (e per chiedere soldi). E la risposta arrivata dal social è paradossale. LEGGI anche > Non esiste alcun questionario da compilare per ricevere “1000 euro” da Trenitalia A segnalare l’accaduto è stato lo stesso Pennacchi che attraverso alcune Instagram Stories (in cui invitava i suoi fan a non cadere nel tranello) ha mostrato l’assurda risposta ricevuta da ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 11 giugno 2022) Meta deve essere talmente tanto immersa nel Metaverso dal non saper più riconoscere il reale dalle imitazioni virtuali (e truffaldine). È il caso della segnalazione fatta dall’attoreche, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da, ha chiesto alla piattaforma social di effettuare controlli su un profilo che utilizza il suo nome e la sua immagine. Senza alcuna autorizzazione (e per chiedere soldi). E la risposta arrivata dal social è paradossale. LEGGI> Non esiste alcun questionario da compilare per ricevere “1000 euro” da Trenitalia A segnalare l’accaduto è stato lo stessoche attraverso alcuneStories (in cui invitava i suoi fan a non cadere nel tranello) ha mostrato l’assurda risposta ricevuta da ...

