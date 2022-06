Cda Milan, Cerchione si dimette e porta Elliott in tribunale: le ultime (Di sabato 11 giugno 2022) Salvatore Cerchione non è più un membro del Cda del Milan. Sotto la lente d'ingrandimento il passaggio del club da Elliott a Redbird Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 giugno 2022) Salvatorenon è più un membro del Cda del. Sotto la lente d'ingrandimento il passaggio del club daa Redbird

Pubblicità

Gazzetta_it : Cda #Milan, si dimette un consigliere. Che porta Elliott in tribunale - lauraboero11 : RT @CalcioFinanza: Salvatore Cerchione, fondatore e managing partner di Blue Skye: «Mi dimetto dal CdA del #Milan. Porto Elliott in tribuna… - milansette : Cda Milan, si dimette un consigliere. Che porta Elliott in tribunale - milansette : MN - Si è svolto oggi il CDA del Milan: espresso gradimento per l'operazione Elliott-RedBird #acmilan #rossoneri - Gabriele119900 : RT @CalcioFinanza: Salvatore Cerchione, fondatore e managing partner di Blue Skye: «Mi dimetto dal CdA del #Milan. Porto Elliott in tribuna… -