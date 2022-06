Castrì (Lecce), anziano trovato morto in casa: è stato assassinato (Di sabato 11 giugno 2022) commenta Ferite da arma da taglio sono state riscontrate sul cadavere del 75enne Donato Montinaro, trovato morto nella sua villetta a Castrì di Lecce e che quasi sicuramente è stato assassinato. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 giugno 2022) commenta Ferite da arma da taglio sono state riscontrate sul cadavere del 75enne Donato Montinaro,nella sua villetta adie che quasi sicuramente è. L'...

Omicidio a Castrì (Lecce): uomo ucciso in casa, imbavagliato, legato ad un tavolo, con i pantaloni abbassati Castrì (Lecce), uomo ucciso in casa: incappucciato e legato ad un tavolo L'uomo, incappucciato e legato alla parte bassa di un tavolo, aveva mani e piedi bloccati da fascette da elettricista e le ... Lecce, anziano trovato morto in casa: era legato e incappucciato - Cronaca - quotidiano.net Carabinieri Lecce, 11 giugno 2022 - Un anziano di 75 anni, Davide Montinaro, è stato trovato morto stamani nella sua villetta a Castrì di Lecce . L'uomo quasi sicuramente è stato assassinato : ferite da arma da taglio sono state riscontrate sul cadavere. L'uomo - legato alla parte bassa di un tavolo - aveva mani e piedi ... ), uomo ucciso in casa: incappucciato e legato ad un tavolo L'uomo, incappucciato e legato alla parte bassa di un tavolo, aveva mani e piedi bloccati da fascette da elettricista e le ...Carabinieri, 11 giugno 2022 - Un anziano di 75 anni, Davide Montinaro, è stato trovato morto stamani nella sua villetta adi. L'uomo quasi sicuramente è stato assassinato : ferite da arma da taglio sono state riscontrate sul cadavere. L'uomo - legato alla parte bassa di un tavolo - aveva mani e piedi ...