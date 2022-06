Castrì di Lecce, un anziano trovato morto in casa a volto coperto e legato (Di sabato 11 giugno 2022) ad una sedia. Sono in corso le indagini per accertare la verità Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda che ha scosso la cittadina di Castrì in provincia di Lecce. Un uomo di 75 anni è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione, legato ad una sedia e con il volto coperto. A fare la scoperta è stata la donna che come tutte le mattine si recava presso l’abitazione per alcune faccende domestiche e per badare alla figlia disabile dell’uomo, che viveva con lui. La donna ha trovato l’uomo legato a una sedia e incappucciato. Dopo un momento di shock, dovuto all’inaspettata scoperta, la donna ha subito allertato le forze dell’ordine e il 118. I soccorritori, purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022) ad una sedia. Sono in corso le indagini per accertare la verità Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda che ha scosso la cittadina diin provincia di. Un uomo di 75 anni è stato riprivo di vita nella sua abitazione,ad una sedia e con il. A fare la scoperta è stata la donna che come tutte le mattine si recava presso l’abitazione per alcune faccende domestiche e per badare alla figlia disabile dell’uomo, che viveva con lui. La donna hal’uomoa una sedia e incappucciato. Dopo un momento di shock, dovuto all’inaspettata scoperta, la donna ha subito allertato le forze dell’ordine e il 118. I soccorritori, purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo. Leggi ...

Lecce, trovato morto in casa incappucciato e con mani legate Il ritrovamento del corpo del 76enne questa mattina a Castrì Un uomo di 76 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di Castrì, in provincia di Lecce, con le mani legate a una sedia e incappucciato. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri che indagano sulla vicenda.